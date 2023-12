Το NBA ανακοίνωσε την έναρξη για την ψηφοφορία στο της Ιντιανάπολις, με τη διαδικασία να διαρκεί από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Ένας μήνας για να καθορίσει τις ομάδες της Ανατολής και της Δύσης που θα αγωνιστούν στο φετινό All Star Game του NBA. Η λίγκα ανακοίνωσε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας πρόκειται να ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Όπως και πέρσι, οι φίλαθλοι που έχουν NBA ID μπορούν να ψηφίζουν μία φορά την ημέρα, ενώ η ψήφος θα είναι τριπλή σε έξι ημέρες: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 5, 12, 15 και 19 Ιανουαρίου.

Η ψήφος του κοινού θα μετρήσει στο 50% της τελικής επιλογής, ενώ από 25% θα έχουν οι παίκτες και επιλεγμένοι δημοσιογράφοι.

Ενημέρωση για την εξέλιξη της ψηφοφορίας θα γίνει τρεις φορές, όλες ημέρα Πέμπτη (4, 11. 18/1).

To All Star Game θα γίνει τα ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου στην Ιντιανάπολις.

#NBAAllStar Voting presented by AT&T will tip off on Tuesday, Dec. 19 at 7 AM ET.



Fans will have the opportunity to vote for the 2024 NBA All-Star Game starters via the NBA App and on https://t.co/9pj2P0x0rU.



More ➡️ https://t.co/xy1dMXxIqD pic.twitter.com/NukfT8sRdU