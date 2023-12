Ο Γιόκιτς αποβλήθηκε για ένα m@therf@cker: «Πάλι καλά που δεν παίζαμε στη Σερβία»

Ο Νίκολα Γιόκιτς αποβλήθηκε γιατί αποκάλεσε m@therf@cker τον έναν διαιτητή, αλλά στο φινάλε διαπίστωσε ότι ευτυχώς που το ματς δεν έγινε στη Σερβία. Διαβάστε γιατί.

Ο Νίκολα Γιόκιτς πρόλαβε να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της 2ης περιόδου, στη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς στο Σικάγο, απέναντι στους Μπουλς.

Σε μία φάση, διαμαρτυρήθηκε, ορθά, για ένα φάουλ που δεν του δόθηκε. Δέχτηκε μία τεχνική ποινή. Και... αποβλήθηκε!

Μετά το τέλος του αγώνα, οι διαιτητές, στις καθιερωμένες επεξηγηματικές δηλώσεις για τα δύσκολα σφυρίγματα, τόνισαν ότι ο Σέρβος δέχτηκε την τεχνική ποινή. Και αποβλήθηκε για λεξιλόγιο, το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

Η επίμαχη λέξη είναι «m@therf@cker», με τον Γιόκιτς να την ξεστομίζει και να του κοστίζει πέρα από το υπόλοιπο του παιχνιδιού και ένα χρηματικό πρόστιμο.

Ο δύο φορές MVP δεν φάνηκε να χάνει τη διάθεσή του. Μετά το ματς, δήλωσε πως: «Είμαι χαρούμενος που δεν παίξαμε στη Σερβία αυτό το παιχνίδι. Θα ήταν πραγματικά αστείο να δω πως θα το διαχειρίζονταν όλο αυτό».

"I'm just happy that we didn't play in Serbia, this game. It's could've been really fun to see how it would be handled."



- Nikola Jokic on the referee ejecting him



(h/t @awfulannouncing )



pic.twitter.com/ZDxfydw1ay