Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, θα αποκτήσουν νέο γήπεδο, μία κίνηση που θα τους κρατήσει στην πόλη της Οκλαχόμα μέχρι το 2050!

Ο φορολογούμενος λαός της Οκλαχόμα «μίλησε» και ψήφισε για το νέο γήπεδο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Η κατασκευή ή όχι του νέου γηπέδου των Θάντερ έπρεπε να περάσει από τους φορολογούμενους. Η τελική ψηφοφορία ήταν υπέρ της ανέγερσης νέου γηπέδου, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα θα παραμείνει στην πόλη μέχρι το 2050!

Οι ομάδες του ΝΒΑ είναι υποχρεωμένες ανά ένα συγκεκριμένο αριθμό δεκαετιών, να αλλάζουν γήπεδο, με τους Θάντερ, που πήγαν στην πόλη το 2008, να διαθέτουν την πιο μικρή έδρα σε ολόκληρη τη λίγκα. Η οποία έχει... ηλικία 21 ετών.

Περίπου το 71% των ψηφοφόρων αποφάσισε να προχωρήσει το ζήτημα της κατασκευής του νέου γηπέδου, με τον οργανισμό να δεσμεύεται ότι θα παραμείνει εκεί τουλάχιστον μέχρι το 2050.

