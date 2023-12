Ο απίστευτος Βίκτορ Γουεμπανιάμα μπορεί να επιβιώνει ακόμα και από δύσκολες στιγμές, όπως αυτήν που γύρισε το πόδι του στην αναμέτρηση των Σπερς με τους Ρόκετς.

Το ότι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι φαινόμενο το γνωρίζουν πλέον όλοι. Το Νο1 του φετινού Draft με τα απίστευτα σωματικά προσόντα έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει τη δική του προσωπική ιστορία με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Αυτό όμως που δεν ξέραμε μέχρι τώρα είναι πως οι αστράγαλοί του φτιάχτηκαν από... ατσάλι.

Ο Γάλλος βρέθηκε στο παρκέ με το πόδι του να γυρίζει σχεδόν σοκαριστικά, όπως φαίνεται και από το ριπλέι. Ο Γουεμπανιάμα πάτησε πολύ άσχημα στο δεξί του πόδι, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Ρόκετς και άπαντες τρόμαξαν.

Άπαντες εκτός απ΄αυτόν. Σηκώθηκε σα να μη συμβαίνει τίποτα και συνέχισε να παίζει, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για... εξωγήινο μία ακόμα φορά.

Victor Wembanyama appeared to roll his ankle on this play… Until he popped right back up like nothing happened!



What are Wemby’s ankles made of? 🤯 pic.twitter.com/hDY0ct4Raz