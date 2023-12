Η λέξη νίκη είναι σχεδόν άγνωστη για τρεις ομάδες του ΝΒΑ που πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Tα πράγματα δεν πάνε τον τελευταίο καιρό για τους Πίστονς, τους Σπερς και τους Γουίζαρντς. Οι τρεις τους δυσκολεύονται πολύ να κάνουν νίκες και απαιτείται άμεσα... μεταμόρφωσε για να σωθεί ότι σώζεται.

Πίστονς, Σπερς και Γουίζαρντς έχουν συνολικό ρεκόρ 1-48 στα τελευταία 49 ματς τους. Μόλις 1 νίκη σε 49 ματς, τραγική επίδοση. Το Ντιτρόιτ έχει 0-19, η Γουάσινγκτον μετρά 1 νίκη και 13 ήττες, ενώ το Σαν Αντόνιο έχει 16 ήττες στα 16 τελευταία ματς. H μοναδική νίκη είναι εκείνη των Γουίζαρντς επί των Πίστονς.

Δηλαδή αφορά τις δύο από τι τρεις ομάδες που έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να παίρνεις ροζ φύλλο αγώνα. Ειδικά οι Πίστονς με τους Γουίζαρντς είναι πολύ νεανικές ομάδες που προσπαθούν να... χτίσουν για το μέλλον, θυσιάζοντας κατά κάποιο τρόπο το παρόν.

The Pistons, Spurs, and Wizards are a combined 1-48 in their last 49 games 😬



🔸 Detroit: 0-19

🔸 San Antonio: 0-16

🔸 Washington: 1-13



The only win came from the Wizards beating the Pistons. pic.twitter.com/KY4pxSRqtL