Ο πρώτος τίτλος του NBA In-Season Tournament ήρθε για τους Λέικερς και ο ΛεΜπρόν έδωσε το σύνθημα για πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια.

Το Λας Βέγκας είναι ένα από τα καταλληλότερα μέρη για πανηγυρισμούς. Έτσι οι Λέικερς, αφού πρώτα επικράτησαν των Πέισερς στον τελικό του NBA In-Season Tournament και κατέκτησαν τη νεοσύστατη διοργάνωση, το έριξαν στους πανηγυρισμούς.

Με μπροστάρη, ποιον άλλον, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Τον MVP δηλαδή της διοργάνωσης μετά τα επιτεύγματά του σε όλη την πορεία των Λέικερς. Ο ΛεΜπρόν δεν άφησε την ευκαιρία μετά τον τίτλο που κατέκτησε με την ομάδα του να πάει χαμένη.

Do your dance, LeBron 👑🕺 Vibes at the Lakers In-Season Tournament Championship celebration 💯

Στην αρχή ήταν ο... χορός. Ο «βασιλιάς» με το τρόπαιο ανά χείρας πήγε προς τα αποδυτήρια και εκεί ξεκίνησε το πάρτι. Δείχνοντας τις χορευτικές του ικανότητες μάλιστα, αφού έχει πανηγυρίσει τόσες φορές στην καριέρα του, ο ΛεΜπρόν έδωσε το σύνθημα.

Και λίγο αργότερα ήρθαν και οι σαμπάνιες. Φυσικά με τα απαιτούμενα προστατευτικά γυαλιά που φοράνε πάντοτε στο NBA σε ανάλογες περιπτώσεις, ο Τζέιμς ανέλαβε να μπουγελώσει όποιον βρει δίπλα του. Ανοίγοντας τη σαμπάνια κυνήγησε κάθε συμπαίκτη του και μέλος του σταφ των Λέικερς, με το Λας Βέγκας να παίρνει χρώμα... κίτρινο για ένα βράδυ!

"I don't know if these young boys know about this" 😂



In-Season Tournament MVP LeBron popping champagne in the locker room. pic.twitter.com/fHMLC06o5q