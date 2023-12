Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν συγκράτησε τα νεύρα του κόντρα στους Νικς και το... πλήρωσε.

Οι Σέλτικς επικράτησαν των Νικς, ωστόσο το ματς δεν το τελείωσε ο Τζέιλεν Μπράουν. Ο παίκτης των Σέλτικς αποβλήθηκε με δύο σερί τεχνικές ποινές. Ο Μπράουν ήταν έξαλλος με ένα σφύριγμα των διαιτητών ενώ μάρκαρε τον Κούικλι. Γκρίνιαξε πολύ και αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο ξέσπασμα ο Τζέιλεν. Μάλιστα στο τέλος κινήθηκε απειλητικά προς τον διαιτητή, με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν για να μην ξεφύγει.

Δείτε τη φάση

Jaylen Brown was ejected after receiving two consecutive technical fouls pic.twitter.com/CWGdUqFQ6e