Αντετοκούνμπο: «Χαρείτε τη ζωή σας, περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 29 του χρόνια και έδωσε συμβουλές στον κόσμο.

Λίγες ώρες μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στους Νικς και την πρόκριση των Μπακς στον ημιτελικό του In-Season Tournament, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 29 του χρόνια και είπε να δώσει συμβουλές προς τους ακόλουθους τους.

«Χαρείτε τη ζωή σας. Εγώ είμαι 29 ετών. Η ζωή περνάει γρήγορα. Χαρείτε τη ζωή σας και περάστε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Μην αφήνετε κανέναν να ζει καλύτερα από εσάς. Να χαμογελάτε παραπάνω και να είστε χαρούμενοι. Να είστε πεινασμένοι και ταπεινοί. Να είστε ο εαυτός σας και να χαίρεστε τη ζωή», έγραψε ο σταρ των ελαφιών που έχει στόχο να κατακτήσει το In-Season Tournament με τους Μπακς. Μάλιστα ευχαρίστησε και τον κόσμο για όλες τις ευχές που του έστειλαν.

Thank you for all the calls, messages and the cake 🤣🙏🏾🙏🏾 MORE LIFE!!!! pic.twitter.com/boOCRdQmS7