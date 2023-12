Ντουράντ: Ο... δολοφόνος που δεν μαρκάρεται και καλπάζει στα 35 του (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ μπήκε στη 10άδα των κορυφαίων σκόρερ, διανύει εκπληκτική σεζόν και το Gazzetta γραφει για τον μοναδικό KD που είναι απόλαυση πάνω στο παρκέ.

Είναι ένας απίθανος παίκτης, ίσως ο πιο χαρισματικός σκόρερ των τελευταίων ετών. Σκοράρει από παντού και με χαρακτηριστική άνεση. Πριν λίγη ώρα κατάφερε να μπει στην δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ του ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του τον θρύλο Μόουζες Μαλόουν.

Ο Κέβιν Ντουράντ απολαμβάνει το μπάσκετ στα 35 του και το απολαμβάνουμε και εμείς μαζί του. Το Gazzetta γράφει για τον KD που δείχνει ασταμάτητος και είναι σαν το παλιό καλό... κρασί. Ένα υβρίδιο που εμφανίζεται σπάνια στην ιστορία του αθλήματος, αλλά έχουμε την ευκαιρία να τον απολαμβάνουμε από τότε που πάτησε το πόδι του στο ΝΒΑ.

Ο KD περνάει εξαιρετική φάση στην καριέρα του, κάτι που εκμεταλλεύονται οι ήλιοι που τον βλέπουν να... πετά. Ο χαρισματικός σκόρερ έκανε φοβερά πράγματα από τις 11 Νοέμβρη μέχρι και τις 24 του ίδιου μήνα. Σε αυτό το διάστημα τα νούμερα του ήταν ασύλληπτα, τρελά όπως και τα ποσοστά του. Ο σταρ του Φοίνιξ είχε 34.2 πόντους, 7.2 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 60% στα σουτ και 68% τρίποντα, αλλά και 100% στις βολές.

Πάντως μην νομίζετε πως είναι πολύ μακριά από τα standards μέσα στη σεζόν που διανύουμε. Αυτή τη στιγμή ο Ντουράντ μετρά 31.3 πόντους και είναι δεύτερος σκόρερ στο ΝΒΑ στα 35 του χρόνια. Σαν το παλιό καλό κρασί. Επίσης έχει 6/9 ριμπάουντ. 5.5 ασίστ και 51.8% στα σουτ, το απίθανο 49.5% τρίποντα και 89/6% βολές.

Αν οι Σανς φτιάξουν και λιγάκι τη θέση τους και εκείνος συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς θα μπει σιγά σιγά στην κουβέντα για τον MVP. Αφού αυτά που κάνει στα 35 του χρόνια είναι τρελά. Ένας σκόρερ που δεν σταματιέται με τίποτα, ένα χαρισματικό παιδί που καλπάζει σε κάθε ματς και φορτώνει με πόντους το αντίπαλο καλάθι.

Είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης στο ΝΒΑ που δεν μαρκάρεται. Δεν μπορείς να τον… κάνεις καλά γιατί έχει 1000 τρόπους για να σε «σκοτώσει». Και το κυριότερο σουτάρει πάντα πάνω από τον προσωπικό του αντίπαλο. Σουτάρει από ψηλά και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αμυντικός για να του παίξει καλή άμυνα. Eίναι 2.08 και έχει τόσα… όπλα στη φαρέτρα του.

Μπορεί να σουτάρει από μακριά, να σε… εκθέσει με midrange, να εκτελέσει μετά από ντρίμπλα, να σε… «σκοτώσει» σε catch n' shoot κατάσταση. Έχει την εκρηκτικότητα και την ντρίμπλα για να… καλπάσει σαν καθαρόαιμο άτι και να καρφώσει με λύσσα. Μπορεί να ποστάρει τον οποιονδήποτε και την κατάλληλη στιγμή να σου στάξει το υπέροχο fadeaway του.

Αναμφίβολα είναι ο πιο χαρισματικός σκόρερ της τελευταίας δεκαετίας στο ΝΒΑ, ένα… υβρίδιο που εμφανίζεται μια φορά στα 100 χρόνια.

Η ποιότητα του είναι τεράστια το σημαντικό είναι πως βλέπουμε τον Ντουράντ που γνωρίζει όλο το ΝΒΑ, τον Κέβιν που ήταν φόβος και τρόμος για τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Αν συνεχίζει έτσι, τότε οι Σανς θα δώσουν τη μάχη τους για τον τίτλο με καλές πιθανότητες.

Kevin Durant has passed Moses Malone to become the NBA’s 10th all-time leading scorer



Legend 👏 pic.twitter.com/zhAM35QE9G