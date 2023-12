O σπουδαίος Kέβιν Ντουράντ πλέον ανήκει στην δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Είναι ένας παίκτης που εμφανίζεται μια φορά στα 100 χρόνια. Ξεχωριστό υβρίδιο, ένας σταρ που δεν μαρκάρεται γιατί σουτάρει πάντα από πάνω σου. Ο ξεχωριστός Κέβιν Ντουράντ με την εμφάνιση του κόντρα στους Νάγκετς, έφτασε σε άλλη μια διάκριση στην καριέρα του.

Ξεπέρασε τον Μόουζες Μαλόουν και πλέον βρίσκεται στην 10η θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Μπορεί οι Σανς να λύγισαν, αλλά ο KD σκαρφάλωσε στην δεκάδα. Πλέον έχει 27.423, με τον Μαλόουν να μετρά 27.409. Επόμενος στόχος για τον ηγέτη των Σανς η 9η θέση, εκεί που φιγουράρει ο Καρμέλο Άντονι με 28.289 πόντους. Η 5η θέση έχει τον Μάικλ Τζόρνταν με 32.292, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο ΛεΜπρόν με 39.124 και πολύ δύσκολα κάποιος θα τον ξεπεράσει στο μέλλον.

Πάντως ο Ντουράντ ανεβαίνει σιγά-σιγά ένα ένα τα σκαλιά των κορυφαίων σκόρερ. Ασταμάτητος, σπουδαίος, μοναδικός στο είδος του. Και θα έχει πολλές ευκαιρίες για να βρεθεί πολύ ψηλότερα αν παραμείνει υγιής. Διότι είναι από εκείνους που έχουν 1000 τρόπους για να βάλουν τη μπάλα στο καλάθι.

Kevin Durant has passed Moses Malone to become the NBA’s 10th all-time leading scorer



Legend 👏 pic.twitter.com/zhAM35QE9G