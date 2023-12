Η προτροπή του Έντουαρντς στον Ντουράντ να φορέσει τα παπούτσια του και η απάντηση του KD: «Δεν θα το δεις ποτέ!»

Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε ανοικτό κάλεσμα στον Κέβιν Ντουράντ να φορέσει τα παπούτσια που φέρουν την υπογραφή του αλλά ο KD ήταν αρνητικός!

Με αφορμή τα νέα παπούτσια του Άντονι Έντουαρντς της Adidas, ο σούπερ σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ρωτήθηκε για τον παίκτη που θα ήθελε να δει να τα φοράει:

«Ο Κέβιν Ντουράντ! Αν και είναι στη ΝΙΚΕ θα ήθελα να τον δω να τα φοράει » είπε ο «Κέρμιτ» (σ.σ. από τον ρόλο του στην ταινία Hustle») και αμέσως του έγινε και δεύτερη ερώτηση: «Στην προπόνηση;» με την απάντηση να ήταν άμεση: «Μπα, όχι. Σε κανονικό παιχνίδι».

Με αφορμή αυτήν την δήλωση, ο Κέβιν Ντουράντ όχι μόνο δεν το άφησε ασχολίαστο αλλά έσπευσε να... κόψει τον βήχα στον Άντονι Έντουαρντς με χαρακτηριστική απάντηση στο twitter: «Δεν θα με δεις ΠΟΤΕ να βαζω το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου σε αυτά τα γαμ....α παπούτσια».

Ο Ντουράντ εχει αγωνιστεί φέτος σε 16 ματς των Σανς έχοντας κατά μέσο όρο 31.3 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ ενώ αντίστοιχα ο Έντουαρντς μετράει 26.2 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Won’t EVER see me put a big toe in them Mfers. https://t.co/6dxKV55QPi