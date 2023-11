Η ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών των Ντάλας Μάβερικς από τις οικογένειες Άντελσον/Ντουμόντ θα φέρει και το οριστικό τέλος για τους μικρομετόχους της ομάδας, οι οποίοι κατέχουν μερίδιο από το 1980!

Η αγοροπωλησία των Ντάλας Μάβερικς, από τα χέρια του Μαρκ Κούμπαν, σε αυτά των οικογενειών Άντελσον/Ντουμόντ, πρόκειται να κοστίσει 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια!

Μόνο που όταν ολοκληρωθεί, με τον Κούμπαν να διατηρεί τη θέση και τα δικαιώματα που έχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα, θα φέρει... κύματα αποχωρήσεων. Όχι για κακό σκοπό.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ των Μάβερικς, οι πέντε μικρομέτοχοι που ακόμη διατηρούν μερίδιο στην ομάδα του Ντάλας, πρόκειται να κάνουν... cash out. Και τι cash out!

Κάποιοι απ' αυτούς κατέχουν περίπου το 4.13% των μετοχών, οι οποίες έφτασαν στα χέρια τους από τα πρώτα βήματα της ομάδας, πίσω στο 1980, όταν ο οργανισμός κόστιζε μόλις 12 εκατομμύρια δολάρια!

Και η πώληση του μεριδίου τους, πρόκειται να τους αποφέρει ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα τρία δισεκατομμύρια (!) και θα φέρει τις δύο οικογένειες των Άντελσον και Ντουμόντ, μαζί με τον Κούμπαν ως τους τρεις που θα έχουν στην ιδιοκτησία τους την ομάδα!

