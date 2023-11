Είδηση... βόμβα στο NBA με τον Μαρκ Κιούμπαν να θέλει μετά από 24 χρόνια να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των Μάβερικς, έχοντας στο μεταξύ εκτοξεύσει την αξία τους στην αγορά.

Στον απόηχο της νίκης των Μάβερικς επί των Ρόκετς, με την τρομακτική παράσταση του Λούκα Ντόντσιτς, κυριαρχούσε μία είδηση. Το πωλητήριο που έβαλε στην ομάδα ο Μαρκ Κιούμπαν.

Ο άνθρωπος που αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών το μακρινό 2000, έρχεται πλέον να βάλει τέλος σε αυτήν τη θητεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια. Βέβαια ο Κιούμπαν δε βιάζεται, μιας και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά όπως σήμερα μέχρι να βρει τον... αντικαταστάτη του.

Sources: Mark Cuban is selling a majority stake of the Dallas Mavericks to Miriam Adelson and casino tycoon Adelson family for valuation in range of $3.5 billion. In one of most unique setups in NBA history, Cuban keeps shares in team and full control of basketball operations. pic.twitter.com/9iTqZvoGX1