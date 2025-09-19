Ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ μπορεί να μην κατάφερε να βρει θέση στη Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ωστόσο βρήκε εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA στους Ντάλας Μάβερικς.

Στις 16 Ιανουαρίου του 2025, ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο στις 28 Φεβρουαρίου έμεινε ελεύθερος, έχοντας προλάβει να παίξει μόλις σε δύο παιχνίδια της Euroleague, κόντρα στην Αναντολού Εφές και τη Φενέρμπαχτσε.

Μπορεί το πέρασμά του από την Ευρώπη να μην ήταν επιτυχημένο, ωστόσο πλέον ο 27χρονος γκαρντ φαίνεται ότι ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο NBA!

Όπως επιβεβαίωσε μέσω του ESPN ο ατζέντης του, ο Σμιθ έφτασε σε συμφωνία με τους Ντάλας Μάβερικς, με τις δύο πλευρές να έχουν δώσει τα χεριά για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, επιστρέφοντας έτσι στην ομάδα που τον είχε κάνει draft το 2017 και βρισκόταν εκεί έως το 2019.

Guard Dennis Smith Jr. has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management tells ESPN. Smith reunites with the franchise that drafted him No. 9 overall in 2017 and now he'll compete in training camp in Dallas. pic.twitter.com/1KseWO0bPM — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2025

Ο ίδιος βρισκόταν αρκετά χρόνια στο NBA προτού αποφάσισε να περάσει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας υπάρξει παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σάρλοτ Χόρνετς αλλά και των Μπρούκλιν Νετς. Την τελευταία του σεζόν στην Αμερική μετρούσε κατά μέσο όρο από 6,6 πόντους με 2,9 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ σε 18,9 λεπτά εντός παρκέ και συνολικά 56 αγώνες.