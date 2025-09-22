Ντάλας Μάβερικς: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Ντέιβις
Ο σούπερ σταρ Άντονι Ντέιβις, επιστρέφει στις προπονήσεις με τους Ντάλας Μάβερικς μετά την επέμβαση για τον τραυματισμό που υπέστη στο μάτι. Ο Ντέιβις, που αποκτήθηκε μέσω trade με τον Λούκα Ντόντσιτς από τους Λέικερς τον περασμένο Φεβρουάριο, θα ενταχθεί κανονικά στις προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν, μετά την ανάρρωσή του από τον σοβαρό τραυματισμό.
Οι αναφορές επιβεβαιώνουν ότι ο Ντέιβις υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποκατάσταση αποκολλημένου αμφιβληστροειδούς, και αναμένεται να είναι πλήρως υγιής εγκαίρως για να ενταχθεί στις προπονήσεις των Μάβερικς. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν ρεπόρτερ του NBA, ο σέντερ επέστρεψε στις προπονήσεις 5 εναντίον 5 αυτή την εβδομάδα, κάτι που τον καθιστά έτοιμο να συμμετάσχει στο training camp, το πρώτο του μετά τη μεταγραφή από τους Λος Άντζελες Λέικερς.
Ο Ντέιβις έπαιξε μόλις σε 11 παιχνίδια με τους Ντάλας πριν τραυματιστεί, αλλά είχε εντυπωσιάσει στο ντεμπούτο του με μέσο όρο 26 πόντους, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 μπλοκ ανά αγώνα. Με την επιστροφή του, η ομάδα μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες επιδόσεις αυτή τη σεζόν, ενώ περιμένει να επιστρέψει και ο άτυχος Κάιρι Ίρβινγκ, που υπεβλήθη σε επέμβαση πρόσθιου χιαστού.
Mavericks All-Star big man Anthony Davis returned to the practice floor this week for some 5-on-5 play, @TheSteinLine has learned.— Marc Stein (@TheSteinLine) September 20, 2025
It’s believed to be Davis’ first game-speed action since it emerged in July that he needed eye surgery to mend a detached retina.
📷: @DLLS_Sports pic.twitter.com/6Nzknkujrm
