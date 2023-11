Βεζένκοβ: «Προσπαθώ να διαβάσω τους παίκτες, δύσκολο όταν δεν αγωνίζεσαι» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοβ στάθηκε στην βελτίωση του στην άμυνα, στην ετοιμότητα του αλλά και στη δυναμική των Κινγκς.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους κόντρα στους Κλίπερς, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, αφού προηγούμενη κορυφαία επίδοση του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ με τη φανέλα των Κινγκς ήταν οι 11. Ο Βεζένκοβ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και στάθηκε στην ομάδα του, στην βελτίωση του στην άμυνα και τον Φοξ.

«Η ομάδα μας δεν ψάχνει δικαιολογίες, τα back-to-back παιχνίδια είναι για όλες τις ομάδες, όμως αδειάσαμε πνευματικά μετά την ανατροπή που κάναμε με τους Γουόριορς. Συγχαρητήρια στους Κλίπερς. Δεν βγάλαμε την ενέργεια που θέλαμε στην άμυνα και επιθετικά δυσκολευτήκαμε. Να είμαστε καλύτεροι στα back to back παιχνίδια. Μια κακή ήττα, να δούμε το video και να γίνουμε καλύτεροι», είπε αρχικά.

Για την άμυνα του: «Προσπαθώ να μελετήσω το παιχνίδι, να διαβάσω τους παίκτες. Δεν θα γίνω ποτέ ο κορυφαίος αμυντικός, αλλά θέλω να είμαι σταθερός, να βοηθάω την ομάδα και να μην εκτίθεμαι. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, όταν η ομάδα δέχεται 131 πόντους. Πρέπει να δούμε πού μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όταν δεν αγωνίζεσαι, είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο, αλλά η ομάδα κέρδισε τη Μινεσότα οπότε ήμουν χαρούμενος. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Είμαι έτοιμος, απλά περιμένω την ευκαιρία μου για να δείξω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα».

Για τον Φοξ: «Ο Φοξ είναι σπουδαίος παίκτης, All Star που μπορεί να βάλει 40 πόντους κάθε βράδυ. Όμως επειδή τον ξέρω, όταν χάνεις κανείς δεν νοιάζεται για τα στατιστικά και τους πόντους. Είμαστε μία ομάδα που θέλει να κερδίζει».

