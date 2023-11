Δεν κόβει την κακή του συνήθεια ο ηγέτης των Λέικερς.

Οι Λέικερς κατάφεραν να καθαρίσουν εύκολα τους Πίστονς, αφήνοντας πίσω την κακή βραδιά κόντρα στους Σίξερς. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις του ματς, ο ΛεΜπρόν στην προσπάθεια του να παίξει άμυνα τον Αϊζάια Στιούαρτ έκανε flopping. Αμέσως ο διαιτητής τον χρέωσε με τεχνική ποινή. Ο θρύλος του ΝΒΑ δεν κόβει την αγαπημένη του... κακή συνήθεια, προσπαθώντας να εκμαιεύσει τα φάουλ από τους αντιπάλους του.

Δείτε τη φάση με τον ΛεΜπρόν και τον Στιούαρτ

LeBron was assessed a tech for flopping against Isaiah Stewart 😳 pic.twitter.com/yiAbtVg543