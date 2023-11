Η φυσική κατάσταση του Άντριου Γουίγκινς συνεχίζει να προβληματίζει τους Γουόριορς.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Άντριου Γουίγκινς το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με το ΕSPN άνθρωπου του οργανισμού των Γουόριορς είναι ενοχλημένοι από την φυσική κατάσταση του Καναδού φόργουορντ.

Υποστηρίζουν πως μετά τους δύο μήνες που έχασε την περασμένη σεζόν λόγω προσωπικού προβλήματος, δεν πήρε τον απαραίτητο χρόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να φτιάξει την φυσική του κατάσταση πριν το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Και αυτή η στάση τους έχει ενοχλήσει.

O πρωταθλητής του 2022 με το Γκόλντεν Στέιτ, φέτος μετρά 12.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και σουτάρει με 43%, ενώ έχει 26.7% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

