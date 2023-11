Μπέβερλι: «Όπου και να παίζει ο Ριβς, θα είμαι στον κ@λο του» (vid)

O Πατ Μπέβερλι είναι έξαλλος με μια κίνηση που του έκανε ο Όστιν Ριβς και δεν δίστασει να τον... δικάσει στη συνέχεια.

Οι Σίξερς διέλυσαν τους Λέικερς, σε ένα ματς πάντως που ο Πατ Μπέβερλι ήταν έξαλλος με τον Όστιν Ρίβς και δεν δίστασει να το εκφράσει μετά το τέλος του ματς με μια σπάνια ατάκα.

«Πως τολμάς να έρχεσαι στο Σικάγο, στη γειτονιά μου και να μου κάνεις την κίνηση ότι ''είμαι πολύ μικρός»''; Κάθε φορά που θα βλέπω τους Λέικερς μέχρι να αποσυρθώ, σε οποιαδήποτα ομάδα και αν βρίσκεται ο Όστιν Ριβς, θα είμαι στον κ@λο του», ήταν τα λόγια του... κακού παιδιού της Φιλαδέλφεια. H επόμενη μάχη ανάμεσα στους δύο παίκτες σίγουρα δεν θα κυλήσει ήρεμα. Ο Μπέβερλι το έχει πάρει προσωπικά.

Pat Bev is beefing hard with Austin Reaves:



"How dare you come in Chicago, in my hood, and hit me with the too little? ... Every time I see the Lakers until I retire, whatever team Austin Reaves is on, I’m on his ass.”



(via @PatBevPod) pic.twitter.com/uQz0Z56T40