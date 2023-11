Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Σακραμέντο Κινγκς αφήνουν ελεύθερο τον Φίλιπ Πετρούσεφ, εξηγώντας πως ο Σέρβος ψηλός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, με τον Ολυμπιακό να έχει επικεντρωθεί στην περίπτωσή του για να γεμίσει τη ρακέτα.

Η παρουσία του Φίλιπ Πετρούσεφ στους Κινγκς ολοκληρώνεται πρόωρα αφού ο Σέρβος φόργουορντ-σέντερ, δευτεραθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο πρόσφατο Μουντομπάσκετ αποχωρεί από τους «Βασιλιάδες» έπειτα από δυο συμμετοχές, δίχως να βρει χώρο στο rotation μετά την ανταλλαγή που τον έστειλε από τη Φιλαντέλφια στο Σακραμέντο.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Κινγκς θα αποδεσμεύσουν τον Πετρούσεφ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, αποτελώντας τον πρώτο στόχο του Ολυμπιακού που έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στον Σέρβο ψηλό.

ESPN Sources: The Sacramento Kings are waiving F Filip Petrusev, who’s expected to sign a deal overseas. The Kings plan to hold open the 15th roster spot for the foreseeable future. Petrusev, 23, appeared in two games for Kings.