O Nίκολα Γιόκιτς έκλεψε την παράσταση στο ματς των Μάτζικ με τους Νάγκετς.

Οι Μάτζικ που εντυπωσιάσουν τη φετινή σεζόν υπέταξαν τους πρωταθλητές παρά το triple-double του Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος πάλεψε να σώσει την ομάδα του, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα σε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του ΝΒΑ.

Πάντως βρήκε τρόπο να κλέψει την παράσταση, δείχνοντας πόσο ωραίος τύπος είναι. Κατά τη διάρκεια ενός timeout στα τελευταία λεπτά, πήγε στον πάγκο των Μάτζικ για να κρυφακούσει τις οδηγίες. Από κοντά του και ο Γκόρντον. Πάντως ο Joker έμεινε μέχρι να φύγουν όλοι οι παίκτες.

Jokić rolls up to the Magic huddle 👀 pic.twitter.com/24bQyexlKW