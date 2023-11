Ο Τσετ Χόλμγκρεν είναι σε... ρυθμό να μπει στο κλειστό club του 50/40/90 στο ΝΒΑ, για κάτι που μας είχε προειδοποιήσει.

Τα φώτα πέφτουν πάνω στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, αλλά και άλλος ένας rookie (λογίζεται ως τέτοιος γιατί δεν έπαιξε πέρυσι) κάνει εντυπωσιακά πράγματα φέτος. Ο λόγος για τον Τσετ Χόλμγκρεν που κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα με την Οκλαχόμα.

Ο ψηλός των Θάντερ είπε πως μπορεί να σουτάρει με 50+% σουτ, 40+ % τρίποντα και 90+% βολές. Και δεν είναι πολύ μακριά από το να πετύχει. Αυτή τη στιγμή σουτάρει με 56% εντός παιδιάς, 46% στα τρίποντα και 91% βολές.

Στόχος του να μπει στο κλειστό club του 50/40/90, δηλαδή να χωθεί ανάμεσα στους παίκτες που τελείωσαν σεζόν με 50+% σουτ, 40+ % τρίποντα και 90+% βολές. Εκεί βρίσκονται οι Λάρι Μπερντ, Μαρκ Πράις, Ρέτζι Μίλερ, Στιβ Νας, Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Ντουράντ, Στεφ Κάρι, Μάλκολμ Μπρόγκντον, Κάιρι Ίρβινγκ.

