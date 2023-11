Οι Ντάλας Μάβερικς δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο... γυμναστικής, με τον Λούκα Ντόντσιτς να αναλαμβάνει χρέη γυμναστή για... Κορμί από τον Λούκα.

Το βίντεο των Ντάλας Μάβερικς είχε αύρα... 80's. Τότε που τα πρώτα βίντεο (σε κασέτες φυσικά) με γυμναστική για το σπίτι ήταν το μεγαλύτερο trend όλων.

Σε ένα από τα τάιμ αουτ του αγώνα των Μάβερικς με τους Σακραμέντο Κινγκς (νίκη για τους Κινγκς με σκορ 129-113) το βίντεο «Κορμί από τον Λούκα» έκανε την εμφάνισή του. Και δύσκολα θα λησμονηθεί.

Ο Ντόντσιτς με μία πορτοκαλί κορδέλα, αναφέρει ότι «κάποιοι λένε ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση. Έχουν δίκιο και μπορείς και εσύ να το κάνεις». Κάπου εκεί πέφτει το... σλόγκαν και οι συμπαίκτες του Σλοβένου στο Ντάλας που λένε πόσο καλό τους έχει κάνει η γυμναστική με τον Ντόντσιτς.

Δείτε το βίντεο:

The Dallas Mavericks just played this video during a timeout 🤣



“Some say I’m in the best shape ever… And they’re right, and you can be too. Thanks to Body by Luka!”



Would you subscribe to Body by Luka? pic.twitter.com/bpyf0x7Ud1