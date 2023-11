Οι Μέμφις Γκρίζλις δέχτηκαν ακόμη ένα χτύπημα, αφού ο Μάρκους Σμαρτ θα απουσιάσει για 3-5 εβδομάδες.

Οι Μέμφις Γκρίζλις δέχονται ένα, σοβαρό, χτύπημα της φορά. Η λίστα των τραυματιών και των απόντων είναι γεμάτη. Και η τελευταία θέση στη Δύση είναι μάλλον πρωτόγνωρη για τους Γκρίζλις των τελευταίων ετών.

Ακόμη και η επικείμενη επιστροφή του Τζα Μοράντ, μετά από την ολοκλήρωση της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί, ενδέχεται να μη λύσει πολλά προβλήματα, αφού δεν θα βρει και τόσους πολλούς συμπαίκτες!

Η πιο πρόσφατη απώλεια είναι αυτή του Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος προστέθηκε το καλοκαίρι στο δυναμικό της ομάδας από το Μέμφις. Ο Σμαρτ τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο και αναμένεται να απουσιάσει για μεγάλο αριθμό εβδομάδων.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 11 αγώνες, με 12.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

Ήδη εκτός για τη όλη τη σεζόν βρίσκεται ο Στίβεν Άνταμς, όπως και ο Μπράντον Κλαρκ, ενώ στη λίστα τραυματιών βρίσκονται και οι Λουκ Κενάρντ, Ντέρικ Ρόουζ, Εξέβιερ Τίλμαν.

