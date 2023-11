Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στον αποψινό (16/11, 2:30π.μ.) αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ράπτορς στο Τορόντο λόγω του προβλήματος στη δεξιά γάμπα.

Οι Μπακς δοκιμάζονται τα ξημερώματα της Πέμπτης 16/11 (2:30π.μ.) στο Τορόντο απέναντι στους Ράπτορς και ο Έιντριαν Γκρίφιν δεν υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα και το status του άλλαξε από «probable» σε «out» λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.

Τα «Ελάφια» βρίσκονται στην έκτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 6-4 ενώ σε ό,τι αφορά τον Αντετοκούνμπο, φέτος μετράει 29.5 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ σε δέκα αγώνες, απουσιάζοντας για πρώτη φορά από αγώνα των Μπακς.

