H άμυνα της Μινεσότα κάνει... παπάδες φέτος και τους οδηγεί σε εντυπωσιακό ξεκίνημα.

H Mινεσότα πραγματοποίει εντυπωσιακή εκκίνηση μέσα στη σεζόν και μετρά 7 νίκες και 2 ήττες σε 9 ματς. Οι λύκοι στηρίζουν πολλά φέτος στην άμυνα τους, η οποία τσακίζει... κόκκαλα και τους σπρώχνει στα ροζ φύλλα αγώνα.

Η παρέα του Έντουαρντς, του Τάουνς και του Γκομπέρ είναι η καλύτερη άμυνα στη λίγκα, αφού δέχεται 103.1 πόντους ανά ματς, ενώ έχουν και την καλύτερη αντιμετώπιση στα σουτ του αντιπάλου. Οι αντίπαλοι τους σουτάρουν με 41.8% στο παρκέ, το οποίο είναι και η καλύτερη αμυντικη επίδοση στη λίγκα. Επιπλέον είναι πρώτη στην αντίστοιχα κατηγορία των τριπόντων των αντιπάλων με 31.3%, αλλά και στο defensive rating.

O Ρούντι Γκομπέρ φυσικά έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, με τον Γάλλο να έχει αναδειχθεί δύο φορές στο παρελθόν αμυντικός της σεζόν.

Timberwolves this season:



🔸 1st in opponent PPG

🔸 1st in opponent FG%

🔸 1st in opponent 3P%

🔸 1st in defensive rating pic.twitter.com/nPNW1UzN4k