Ο Ντε Άαρον Φοξ ετοιμάζεται να επιστρέψει στο ροτέισον των Σακραμέντο Κινγκς στο αποψινό ματς απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (ξημερώματα Τρίτης, 14/11, 05:00).

Ο Ντε Άαρον Φοξ έχασε τα πέντε τελευταία ματς των Σακραμέντο Κινγκς με τραυματισμό στο πόδι. Όμως τα προβλήματα για τον Μάικ Μπράουν φαίνεται να λύνονται.

Ο Φοξ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς των Κινγκς απέναντι στους στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (ξημερώματα Τρίτης, 14/11, 05:00).

Έκανε προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα και αποφασίστηκε ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τον Σάσα Βεζένκοβ και το χρόνο συμμετοχής που μπορεί να λάβει, αφού με τον Φοξ στο ροτέισον, λογικά της βασικής πεντάδας, αναμένεται να γίνουν εκ νέου ανακατατάξεις στην ομάδα του Σακραμέντο.

Χωρίς τον Φοξ - σε πέντε ματς - οι Κινγκς μέτρησαν δύο νίκες (απέναντι σε Θάντερ, Μπλέιζερς) και τρεις ήττες (κόντρα σε Ρόκετς δις και Γουόριορς).

De’Aaron Fox, who is currently listed as doubtful, was a full participant in this morning’s shootaround.



His status for tonight’s game vs. CLE is still TBD. pic.twitter.com/gqdF3UruSV