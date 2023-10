Ο Ντε Άαρον γλίτωσε σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον.

O ηγέτης των Κινγκς έπαιξε με πρόβλημα στο πόδι κόντρα στους Λέικερς και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, έχοντας 37 πόντους. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Ντε Άαρον Φοξ απέφυγε τα χειρότερα και έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και η διάγνωση είναι διάστρεμμα στον δεξί αστράγαλο του.

Αυτό θα τον κάνει να μείνει στα... πιτς επ' αόριστον, κάτι που προβληματίζει την ομάδα του Βεζένκοβ και τον προπονητή της, Μάικ Μπράουν. Αναπληρωματικός του Φοξ στη θέση «1», είναι ο Ντέβιον Μίτσελ, ενώ από πίσω έρχεται και ο Νόυελ. Φυσικά λύσεις στη θέση του point guard υπό προϋποθέσεις, μπορεί να δώσει και ο Χουέρτερ.

Μένει να δούμε αν επηρεάσει κάπως τον Βεζένκοβ στον χρόνο συμμετοχής, αν επιλέξει ο Μπράουν να κατεβάσει θέσεις κάποιους παίκτες σε κοντά σχήματα για να... κρύψει την απουσία του Φοξ. Ο Σάσα μπαίνει πάντως σαν power forward από τον πάγκο.

Kings All-Star De’Aaron Fox has avoided significant injury, but has sustained a moderate sprain of his right ankle and he is likely to miss some time, sources tell me and @sam_amick. Fox played through the sprain down stretch of 37 points and victory over Lakers on Sunday.