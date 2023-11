Ο ΤΖίμι Μπάτλερ δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα των Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Ατλάντα Χοκς, στην 9η αναμέτρηση της σεζόν.

Οι Ατλάντα Χοκς υποδέχονται σε λίγες ώρες τους Μαϊάμι Χιτ στα πλαίσια του 9ου αγώνα του φετινού πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Οι φιλοξενούμενοι ενημέρωσαν το ενδιαφερόμενο κοινό με επίσημη ανακοίνωση πως από την ερχόμενη αναμέτρηση θα είναι απών ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της ομάδας, ο Τζίμι Μπάτλερ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του οργανισμού των Χιτ, ο 34χρονος φόργουορντ δεν θα αγωνιστεί εξαιτίας προσωπικών λόγων. Εκτός της αποστολής θα παραμείνει και ο Κάλεμπ Μάρτιν ο οποίος αντιμετωπίζει θέμα στο γόνατό του ενώ αμφίβολος είναι ο Νίκολα Γιόβιτς με ασθένεια.

Σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του ΝΒΑ, ο Μπάτλερ έχει μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 18,4 πόντους με 6,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 33,4 λεπτά συμμετοχής ενώ την περασμένη σεζόν, ολοκλήρωσε την σεζόν με 22,9 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ.

#MIAvsATL INJURY UPDATE: Caleb Martin (knee) and Jimmy Butler (personal reasons) have both been ruled out of tonight's game vs the Hawks.



Nikola Jovic (illness) is listed as probable.