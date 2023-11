ΛεΜπρόν και Ντουράντ δεν σταματούν να γράφουν ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ.

Είναι δύο παίκτες που καθόρισαν την εποχή τους στο ΝΒΑ και αποτελούν κόσμημα για το άθλημα. Δύο τεράστιες προσωπικότητες που μαγεύουν κάθε φορά που πατούν παρκέ. ΛεΜπρόν και Ντουράντ είναι δύο θρύλοι που τρέφουν τεράστιο σεβασμό ο ένας για τον άλλον και οι μάχες τους πάντα είναι σπουδαίες.

Με την εμφάνιση τους στο ματς των Σανς με τους Λέικερς έγραψαν ιστορία. Έγιναν το πέμπτο ζευγάρι αντιπάλων, ηλικίας 35 ετών ή μεγαλύτερη με 30+ πόντους στο ίδιο ματς. Οι υπόλοιποι είναι οι Νοβίτσκι-Κρόφορντ το 2019 , Μαλόουν-Τζόρνταν το 2001, Μαλόουν-Μίλερ το 2001 και Τζαμπάρ-Άισελ το 1984.

Ο ΛεΜπρόν τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ ο KD ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του ματς με 38 πόντους, αλλά δεν έφτανε για να σώσει την ομάδα του.

LeBron James and Kevin Durant are the 5th pair of opposing players, age 35 or older, to each score 30+ points in the same game. The others are:



- 2019: Dirk Nowitzki & Jamal Crawford

- 2001: Karl Malone & Michael Jordan

- 2001: Karl Malone & Reggie Miller

- 1984: Kareem… pic.twitter.com/KCQLSk2o7q