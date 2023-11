Οι Κινγκς επικράτησαν με 105-98 των Θάντερ για το in-season tournament. Στους 6 πόντους σταμάτησε ο Βεζένκοβ.

Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους στο in-season tournament οι Κινγκς. Η ομάδα του Βεζένκοβ επικράτησε των Θάντερ με 105-98. Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με 2/3 τρίποντα σε 8 λεπτά συμμετοχής, αφού ο Μπράουν τον χρησιμοποίησε ελάχιστα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο πρώτο μέρος, όμως έπαιξε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, εκεί όπου πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα. Το πρώτο από την αριστερή γωνία, ενώ το δεύτερο το μπουμπούνισε από τη δεξιά, δίνοντας σημαντικές λύσεις. Όλα αυτά λίγα 24ώρα από το ματς με τους Μπλέιζερς, εκεί όπου δεν τον χρησιμοποίησε ούτε λεπτό ο Μάικ Μπράουν.

Για τους νικητές ο ανταγωνιστής του Σάσα στο «4», Μάρεϊ είχε 24 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαρνς που μπορεί να παίξει 4 έμεινε χαμηλά στους 4 πόντους. Ο Χουέρτερ είχε 28 με 9 ασίστ, ενώ ο Σαμπόνις μέτρησε 17 πόντους με 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ για το triple double.

Στον αντίποδα ο συνήθης ύποπτος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 14 πόντους με 5 ριμπάουντ μέτρησε ο Τζέιλεν Γουίλιαμς.

Οι Κινγκς βρίσκονται πάντως στο 3-4 στη regular season, με την Οκλαχόμα να είναι σε καλύτερη θέση και στο 5-3.

