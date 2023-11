Πλήγμα στους Νάγκετς, αφού ο Τζαμάλ Μάρεϊ θα μείνει στα... πιτς για ένα μήνα.

Πονοκέφαλος για τον Μάικ Μαλόουν και την ομάδα του. Οι πρωταθλητές θα αναγκαστούν να στερηθούν τις υπηρεσίες του Τζαμάλ Μάρεϊ για περίπου ένα μήνα.

Ο Καναδός γκαρντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Μπουλς και οι εξετάσεις φανέρωσαν πως έχει πρόβλημα στο δεξιό μηριαίο.

O Mάρεϊ είναι πολύτιμο γρανάζι για το Ντένβερ και αποτελεί τον δεύτερο καλύτερο παίκτη της ομάδας πίσω από τον σουπερστάρ Νίκολα Γιόκιτς. Πλέον οι Νάγκετς καλούνται να βρουν λύση στο «1», με τον Ρέτζι Τζάκσον να παίρνει την μεγαλύτερη ευθύνη και τον Κρίστιαν Μπράουν να έρχεται από πίσω.

