Οι Γκρίζλις έχουν πάρα πολλές απουσίες ενόψει του ματς με τους Χιτ (03:00, 9/11), αφού έχουν ξεμείνει με 9 παίκτες.

Η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τους Γκρίζλις και το πράγμα αναμένεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολο για την αναμέτρηση με τους Χιτ. Το Μέμφις θα αναγκαστεί να κατέβει στο ματς με το Μαϊάμι δίχως 9 παίκτες του. Εκτός θα είναι οι Τζά Μοράντ, Στίβεν Άνταμς, Ντέρικ Ρόουζ, Μπράντον Κλαρκ, Κόντσαρ, GG Τζάκσον, Τζέικ Λαράβια, Χαβιέ Τίλμαν και Βινς Γουίλιαμς.

Αυτό σημαίνει πως οι αρκούδες θα έχουν 6 διαθέσιμους παίκτες από το ρόστερ στην αναμέτρηση και θα χρειαστεί να πάρουν κόσμο από τη G-League. Διαθέσιμοι θα είναι οι Τζάρεν Τζάκσον, Σάντι Αλντάμα, Ντέσμοντ Μπέιν, Μπίσμακ Μπιγιόμπο, Λουκ Κενάρντ και Μάρκους Σμαρτ. Όλα αυτά ενώ οι Γκρίζλις έχουν 6 ήττες και 1 νίκη στα πρώτα 7 ματς της σεζόν.

