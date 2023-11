O Ρούντι Γκομπέρ κάνει εντυπωσιακά πράγματα στον αμυντικό τομέα μέχρι στιγμής, κλειδώνοντας τους αντιπάλους του.

Είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του NBA τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να το δείχνει και φέτος ο Ρούντι Γκομπέρ. Ο Γάλλος σέντερ των Τίμπεργουλβς... κλειδώνει αρκετούς εξαιρετικούς παίκτες φέτος, οι οποίοι τα... βρίσκουν σκούρα απέναντι του.

Οι παίκτες που μαρκάρονται (σε οποιαδήποτε στιγμή του ματς) από τον Γάλλο σουτάρουν με 35.4% φέτος. Ορισμένα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη δουλειά του Γκομπέρ.

Ο Γιόκιτς σούταρε με 1-7, ενώ ο Γιανγκ με 3-7. Ο Πορζίνγκις είχε 2-6 σουτ, ενώ ο Μπράουν τελείωσε με 1-5. Ο Χόλιντεϊ είχε 2-5 και ο Χίρο τα... έσπασε με 0-4, ενώ ο Μάρεϊ τελείωσε με 0-3. Άστοχος ήταν και ο Τέιτουμ με 0-2.

Οι Τίμπεργουλβς βρίσκονται στο 4-2 και ο Γκομπέρ έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

