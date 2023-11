Η νέα καινοτομία με τα έντονα χρώματα στα παρκέ του NBA για τις ανάγκες του In-Season Tournament είναι αυτή που έδωσε τη διαφορετική αίσθηση στη βραδιά της πρεμιέρας.

Το In-Season Tournament έκανε τη δική του πρεμιέρα. Τα πρώτα επτά παιχνίδια σε αυτό το άτυπο «Κύπελλο» που διοργανώνεται από φέτος στο NBA άνοιξαν την αυλαία, με τους Μπακς μάλιστα να αποτελούν μία από τις ομάδες που πέτυχαν την πρώτη τους νίκη.

Ωστόσο αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν κάποιο από τα... θρίλερ της βραδιάς, ούτε καν το νικητήριο λέι-απ του Κάρι. Η ιδέα της μεταμόρφωσης των παρκέ ήταν αρκετά πρωτότυπη και όπως ήταν αναμενόμενο τράβηξε πάνω της τα βλέμματα του κοινού. Τόσο του τηλεοπτικού, όσο και των Αμερικανών που βρέθηκαν στα επτά γήπεδα της πρεμιέρας.

Which in-season tournament court is your favorite so far? 🤔 pic.twitter.com/veK18kI6A6 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 4, 2023

Ο λόγος της μεταμόρφωσης είναι πολύ απλός. Το NBA θέλει να φαίνεται καθαρά ποιο από τα παιχνίδια αφορά μόνο την κανονική διάρκεια και ποιο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του In-Season Tournament.

Θυμίζουμε πως τα τέσσερα παιχνίδια των ομίλων για κάθε ομάδα μετρούν κανονικά και στο ρεκόρ της κανονικής διάρκειας. Έτσι τα παρκέ σε κάθε γήπεδο πήραν τα χρώματα των ομάδων, όσο έντονα και αν αυτά μοιάζουν.

Το πράσινο, το μπλε, το κόκκινο κυριάρχησαν σε μία καινοτομία ακόμα για το NBA με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Another look at our @NBA In-Season Tournament court 🎥 pic.twitter.com/91PstFH3zc — OKC THUNDER (@okcthunder) November 3, 2023

Ακόμα και η ίδια η μεταμόρφωση στα βίντεο που ανεβάζουν οι ομάδες έχει τη δική της ομορφιά. Τα νέα χρώματα αποτελούν μια πρωτοτυπία που έρχεται μάλιστα να σπάσει και ορισμένες από τις παραδόσεις. Μία από τις πιο κλασικές έδρες του NBA, αυτήν της Βοστώνης έχει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παρκέ.

Ωστόσο για χάρη του In-Season Tournament το TD Garden των Σέλτικς θα φορέσει τα πράσινα και το αποτέλεσμα που βγαίνει στην οθόνη είναι μοναδικό!

A look at the new court for the NBA In-Season Tournament 👀



The Celtics play their first tournament game next Friday vs. Brooklyn #DifferentHere pic.twitter.com/T6H9hK1x3R — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 3, 2023