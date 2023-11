Έντουαρντς: Έβαλε Άιβερσον-Ντουράντ στο TOP 5 ever, αλλά άφησε εκτός ΛεΜπρόν (vid)

O Άντοντ Έντουαρντς επέλεξε το ΤΟP 5 όλων των εποχών, αφήνοντας εκτός τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Στο Heir φιλοξενήθηκε ο Άντονι Έντουαρντς και επέλεξε τους πέντε κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο σταρ της Μινεσότα έβαλε στην πεντάδα του τους Μάικλ Τζόρνταν, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο'Νίλ, Άλεν Άιβερσον και Κέβιν Ντουράντ, ενώ άφησε εκτός τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μάλιστα εξήγησε τον λόγο που ο Ντουράντ αποτελεί τον αγαπημένη του παίκτη. «Ο Ντουράντ απλά αγαπά το παιχνίδι και μου θυμίζει εμένα. Απλά δεν τον νοιάζει, αυτός απλά θέλει να βγαίνει στο παρκέ και να παίζει», ήταν τα λόγια του για τον KD, τον σταρ των Σανς.

Φέτος ο Ant έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κάνει την breakout season και να τραβήξει μαζί του, τους Τίμπεργουλβς.

“He (Kevin Durant) just loves the game, it reminds me of myself. He just don’t care, he’s just gonna go out there.”