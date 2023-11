ΛαΒίν: «Στο Σικάγο είμαστε 3 All Star παίκτες, πρέπει να το κάνουμε να... δουλέψει»

Ο Ζακ ΛαΒίν μίλησε για τη συνεργασία του με ΝτεΡόζαν και Βούτσεβιτς, δείχνοντας πως θέλει να... αλλάξει το τσιπάκι.

Το Σικάγο έχει ξεκινήσει με 2 νίκες και 3 ήττες την πορεία του στο ΝΒΑ τη φετινή σεζόν, ψάχνοντας τρόπο να σταθεροποιήσει την απόδοση του και να χτίσει σερί νικών. Ο Ζακ ΛαΒίν φιλοξενήθηκε σε podcast του Yahoo Sports και στάθηκε στη συνύπαρξη του με τους ΝτεΡόζαν και Βούτσεβιτς.

«Είμαστε τρεις All Stars. Πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει, από τον πάτο μέχρι την κορυφή. Δεν είναι μόνο οι παίκτες. Πρέπει να το κάνουμε να έχει αποτέλεσμα», ήταν τα λόγια του Ζακ.

Οι ταύροι έχουν στηρίξει πολλά στη συγκεκριμένη τριάδα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν έχουν γίνει σπουδαίες πορείες στα play-offs, κάτι που λείπει από την πόλη και τους φιλάθλους της. Ο ΛαΒίν μάλιστα έχει εμπλακεί και σε σενάρια ανταλλαγής.

“We have three All-Star players. We gotta make this work, from top to bottom. It’s not just the players. We gotta make this click.”



- Zach LaVine on the Chicago Bulls



(Via @VinceGoodwill ) pic.twitter.com/5Y7cbFplMh