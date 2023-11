Πέρκινς για ΛεΜπρόν: «Ο γιος του θα τον... κρατά τόσα πολλά λεπτά στο παρκέ» (vid)

O Kέντρικ Πέρκινς στάθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Bronny που... περιμένει με ανυπομονησία.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη επί των Κλίπερς και έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε ματς στην 21η σεζόν της καριέρας του. Σε μια από τις καλύτερες φάσεις, απογειώθηκε για να καρφώσει εντυπωσιακά, κάτι που ξετρέλανε τον γιο του, Bronny (παίκτης του USC στο κολεγιακό) στις κερκίδες.

Και σύμφωνα με τον Κέντρικ Πέρκινς, ο γιος του είναι εκείνος που του δίνει το... καύσιμο για να παίζει με τέτοιο πάθος. «Ο ΛεΜπρόν παίζει με πάθος, με έναν σκοπό, με έναν λόγο, ο οποίος είναι ο Μπρόνι Τζέιμς», ήταν τα λόγια του Perk για το γεγονός πως ο Βασιλιάς μπορεί να συνεχίζει να μένει για πολλά λεπτά στο παρκέ.

"He's playing with a passion, a purpose and a reason, which is Bronny James."



