O ΛεΜπρόν πάτησε άλλη μια κορυφή στο ματς κόντρα στους Κλίπερς.

Οι Λέικερς επικράτησαν στην παράταση των Κλίπερς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να δείχνει ακούραστος σε άλλο ένα ματς. Ο Βασιλιάς είχε 35 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 τρίποντα, δείχνοντας τον δρόμο στους συμπαίκτες του σε ένα ματς που έμεινε 40 λεπτά στο παρκέ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο παίκτης που σκοράρει τους περισσότερους πόντους ever στην 21η σεζόν του στη λίγκα. Επίσης ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα περισσότερα λεπτά σε ματς, ενώ παίζει για 21η χρονιά στο ΝΒΑ. Το κατάφερε με τα 40 λεπτά που έμεινε στο ματς.

ΛεΜπρόν σαν το παλιό καλό... κρασί μας δείχνει πως η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο, αν είσαι θαύμα της φύσης, έχεις την απαραίτητη ποιότητα και κρατάς το σώμα σου σε εξαιρετική κατάσταση με την σκληρή δουλειά που κάνεις.

BRON SCORED THE MOST POINTS EVER BY A PLAYER IN THEIR 21ST SEASON 👑 pic.twitter.com/MeJK3DE49p