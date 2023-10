Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες της ανταλλαγής του Τζέιμς Χάρντεν στους Κλίπερς. Μόρις, Μπατούμ και Κόβινγκτον στους Σίξερς.

Έκανε τα πάντα για να φύγει από τους Σίξερς και να πάει στους Κλίπερς ο Τζέιμς Χάρντεν και τελικά τα κατάφερε. Ο Μούσιας άφησε τη Φιλαδέλφεια και τον Τζοέλ Εμπίντ για να συνεχίσει στο LA δίπλα στους Λέοναρντ, Τζορτζ και Γουέστμπρουκ. Έτσι έγινε trade για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Γνωστές έγιναν και οι λεπτομέρειες της ανταλλαγής, με τους Σίξερς να παίρνουν Μάρκους Μόρις, Νίκο Μπατούμ, Ρόμπερτ Κόβινγκτον (επιστρέφει στη Φιλαφέλφεια) και KJ Μάρτιν, αλλά και ένα pick swap. Από την άλλη εκτός του Μούσια, οι Κλίπερς απέκτησαν Πι Τζέι Τάκερ και Φίλιπ Πετρόυσεφ. Επίσης οι Σίξερς αποχαιρέτησαν και τον Ντάνι Γκριν.

Και τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Τζοέλ Εμπίντ και αν πρόκειται να ζητήσει και αυτός ανταλλαγή!

