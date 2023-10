Ο Τζέιμς Χάρντεν αποτελεί πλέον παίκτη των Κλίπερς σε μια κίνηση που ταράζει τα... νερά του ΝΒΑ.

Εδώ και καιρό ο Τζέιμς Χάρντεν έδειχνε με κάθε τρόπο πως δεν θέλει να βρίσκεται άλλο στους Σίξερς. Η προτίμηση του σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν οι Κλίπερς και τελικά ο Μούσιας πέτυχε τον σκοπό του.

Ο έμπειρος γκαρντ και πρώην MVP του ΝΒΑ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του LA, αφού οι Σίξερς συμφώνησαν για να στείλουν με ανταλλαγή τον Μούσια στους Κλίπερς. Με αυτόν τον τρόπο οι Κλίπερς θα έχουν πλέον τους Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ, Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο Χάρντεν είχε επιστρέψει στις προπονήσεις των Σίξερς, μετά από 10 ημέρες απουσίας, ωστόσο ήταν ήδη γνωστό ότι δεν θα ακολουθούσε την ομάδα για τα δύο πρώτα ματς της σεζόν, απέναντι σε Μιλγουόκι Μπακς και Τορόντο Ράπτορς. Μόλις επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της ομάδας, τα μέλη ασφαλείας δεν του επέτρεψαν να επιβιβαστεί, ενώ Νικ Νερς και ο GM, Έλτον Μπράντ μίλησαν με τον Χάρντεν και του εξήγησαν ότι θα ήταν καλύτερο να μείνει πίσω.

Τελικά το σίριαλ έληξε με αίσιο τέλος για τον Μούσια, αφού λίγες μέρες αργότερα μετακομίζει στους Κλίπερς. Πέρυσι έδωσε σημαντικές νίκες στη Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια των playoffs, με μερικά winning shots, αλλά και αστάθεια από ματς σε ματς. Την σεζόν που πέρασε, μέτρησε 21 πόντους, 10.7 ασίστ και 6.1 ριμπάουντ με τη φανέλα των Σίξερς.

The 76ers have agreed to trade James Harden to the Clippers, per @wojespn pic.twitter.com/ogw3uAEvu6