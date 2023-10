Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ με τις ανταλλαγές. Τελευταία αυτή με τους Κλίπερς.

Έκανε τα πάντα για να φύγει από τους Σίξερς και να πάει στους Κλίπερς ο Τζέιμς Χάρντεν και τελικά τα κατάφερε. Ο Μούσιας αφήνει τη Φιλαδέλφεια και τον Τζοέλ Εμπίντ για να συνεχίσει στο LA δίπλα στους Λέοναρντ, Τζορτζ και Γουέστμπρουκ (ακόμα δεν γνωρίζουμε αν έγινε ανταλλαγή και εκείνος).

Αυτή είναι και η 4η φορά στην καριέρα του που ο Χάρντεν γίνεται ανταλλαγή. Έτσι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, έχοντας μαζί του τον Μόζες Μαλόουν, τον Μπομπ ΜάκΑντου και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ που έχουν επίσης 4!

Επιπλέον οι Κλίπερς είναι η τέταρτη ομάδα του από το 2021 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το διάστημα έχει φορέσει τη φανέλα των Ρόκετς, των Νετς, των Σίξερς και πλέον είναι παίκτης των Κλίπερς.

