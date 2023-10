Μπορεί να έφυγαν από το Σαν Φρανσίσκο με μια σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ, αλλά οι παίκτες των Σανς συνέχισαν τη... δουλειά και μετά το τέλος του αγώνα.

Δεν είχαν περάσει καλά-καλά 10 λεπτά από τη στιγμή που είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο «Chase Center» του Σαν Φρανσίσκο.

Οι Φοίνιξ Σανς είχαν επικρατήσει με 108-104 ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά στο φετινό ΝΒΑ. Παρόλα αυτά όχι μόνο δεν αναλώθηκαν σε πανηγυρισμούς αλλά... συνέχισαν τη δουλειά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το τέλος του αγώνα μερικοί παίκτες της ομάδας, ανάμεσά τους και ο Κέβιν Ντουράντ πήγαν και έκαναν... βάρη.

Κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν «skip» τη δεδομένη χρονική στιγμή ωστόσο συνέχισαν από εκεί που είχαν... σταματήσει στο παρκέ. Η ομάδα της Αριζόνα έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη σεζόν, ακόμη και αν δεν είχε στην διάθεσή τον Μπραντλι Μπιλ, το ντεμπούτο του οποίου με τη φανέλα των Σανς, πήρε μια μικρή παράταση.

The Suns are back with the postgame workouts 👀🔥



(🎥 @MarcJSpears) pic.twitter.com/iKexqx9sOt