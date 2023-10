Γιόκιτς: «Φοβερό να βλέπεις πόσο επηρεάζουμε τις ζωές κάποιων ανθρώπων παίζοντας απλά μπάσκετ» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν μπορούσε να πιστέψει το πόσο ενθουσιασμός επικρατούσε στις τάξεις των φιλάθλων των Νάγκετς μετά το τέλος του αγώνα με τους Λέικερς.

Τα είχε όλα η βραδιά. Δαχτυλίδια, το banner του πρωταθλήματος και φυσικά η νίκη των Νάγκετς επί των Λέικερς με 119-107.

Τα πάντα ήταν υπέροχα στο Κολοράντο προκαλώντας τον ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων οι οποίο βρέθηκαν στην «Ball Arena» του Κολοράντο για την πρεμιέρα του ΝΒΑ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε τα... πάντα με triple double (29π., 13ριμπ., 11ασ.) ενώ δέχθηκε και το standing ovation υπό τους ήχους του «MVP» από την εξέδρα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Σέρβος σέντερ ρωτήθηκε για την αγάπη του κόσμου και εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι φανταστικό να βλέπεις το πόσο πολύ επηρεάζουμε τις ζωές πολλών ανθρώπων παίζοντας απλά μπάσκετ. Αυτή η ευχαρίστηση που νιώθουν, αυτή η ευτυχία που μας υποστηρίζουν. Πραγματικά είναι φανταστικό».

Nikola Jokic on Nuggets Ring Night:



"I think it's amazing to see how many lives we impact just playing basketball."#KiaTipOff23 pic.twitter.com/qOI8gT5Ecl