Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ποιον θεωρεί ο ίδιος ως τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών στην ιστορία του μπάσκετ.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έκανε γνωστό το ποιον θεωρεί ο ίδιος ως τον κορυφαίο παίκτη ο οποίος έχει αγωνιστεί στο άθλημα του μπάσκετ.

Ο 28χρονος ηγέτης των «ελαφιών», με αφορμή ένα θέμα της The Athletic που αφορά τον Λεμπρόν Τζέιμς, μίλησε στον Τζο Βάρντον και αποκάλυψε ότι ο ίδιος θεωρεί τον «Βασιλιά» ως τον καλύτερο παίκτη που έχει περάσει από την ιστορία του αθλήματος.

Χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι «Μερικοί θα πουν ότι είναι νούμερο δύο, ωστόσο μερικοί σαν εμένα, θα πουν ότι είναι το νούμερο ένα και συνεχίζει ακόμα».

