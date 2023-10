Οι Σικάγο Μπουλς αποδέσμευσαν τον Κάρλικ Τζόουνς, τον 25χρονο πόιντ γκαρντ που οδήγησε το Νότιο Σουδάν στην απευθείας συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες χάρη στις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κάρλικ Τζόουνς ήταν ο άνθρωπος που έδωσε ελπίδα σε ένα ολόκληρο κράτος, σημειώνοντας 20.4 πόντους και 10.4 ασίστ στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με το Νότιο Σουδάν που προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχοντας την υψηλότερη θέση μεταξύ των ομάδων από την αφρικανική ζώνη.

Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρσι σε 7 ματς στο ΝΒΑ με τους Σικάγο Μπουλς, έχοντας 2.9 πόντους, 0.9 ασίστ και 0.7 ριμπάουντ, μοιράζοντας τη σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και στη G League. Όπως έγινε γνωστό, οι Μπουλς αποδέσμευσαν τον Τζόουνς, ο οποίος είναι πλέον free agent.

