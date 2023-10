Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αποδέσμευσαν τον Καναδό σέντερ, Κεμ Μπιρτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Λίγο πριν το τζάμπολ του ΝΒΑ αρχίζουν τα πρώτα «κοψίματα» στα ρόστερ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σαν Αντόνιο Σπερς ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του Κεμ Μπιρτς.

Ο Καναδός σέντερ είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό (τη σεζόν 2016-2017, με τους Πειραιώτες να φτάνουν στον τελικό της EuroLeague), προτού μεταπηδήσει στο ΝΒΑ και αγωνιστεί κατά σειρά σε Ορλάντο Μάτζικ, Τορόντο Ράπτορς και Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο 31χρονος Μπιρτς μέτρησε 5 πόντους, 4.4 ριμπάουντ σε έξι σεζόν στο ΝΒΑ και ακόμα είναι άγνωστο τι θα κάνει, αν δηλαδή θα αναζητήσει άλλη μία ευκαιρία στο ΝΒΑ ή θα τσεκάρει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη.

