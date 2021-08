Ράπτορς: Συμφώνησαν με τον Μπιρτς για 3 χρόνια και 20 εκ. δολάρια (pic)

Ο Κεμ Μπιρτς επέστρεψε στους Ράπτορς και συμφώνησε μαζί τους για τα επόμενα 3 χρόνια, με συμβόλαιο 20 εκατομμύρια δολάρια.

«Αν και μου ζητήθηκε να πω κάτι για τον Σπανούλη, θα μιλήσω για εκείνον, αλλά ουσιαστικά θα είναι επί προσωπικού. Αν δεν ήταν ο Σπανούλης, δεν θα πήγαινα ποτέ στο ΝΒΑ. Είναι ο παίκτης που με βοήθησε τα μέγιστα με τον τρόπο παιχνιδιού του και με όσα μου έμαθε, με όσα μου είπε και με όσα έκανε για εμένα. Έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο, ώστε να κάνω το μεγάλο βήμα για το ΝΒΑ. Τον ευχαριστώ!».

Πριν από λίγο καιρό ο Κεμ Μπιρτς είχε πει αυτά τα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη και τα βλέπουμε να γίνονται πράξη. Ο Καναδός σέντερ επέστρεψε στους Ράπτορς την φανέλα των οποίων θα φορά για τα επόμενα 3 χρόνια, με συμβόλαιο ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπιρτς, επιστρέφει στην ομάδα του Καναδά για να βρει σταθερότητα και να προσφέρει όσα μπορεί.

