Ανεπιθύμητος σχεδόν σε κάθε ομάδα του ΝΒΑ είναι πλέον ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που έγινε trade από τους Ρόκετς στους Θάντερ, με τους τελευταίους να μην έχουν σκοπό να τον κρατήσουν.

Η περιπλάνηση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και η προσπάθεια ανεύρεσης ομάδας στο ΝΒΑ συνεχίζεται. Μετά τις καταγγελίες περί άσκησης σωματικής βίας κατά της κοπέλας του, οι Ρόκετς έψαχναν απεγνωσμένα τρόπο για να τον ξεφορτωθούν.

Κάτι που κατάφεραν, στέλνοντάς τον στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με αντάλλαγμα τους Βίκτορ Ολαντίπο και Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, μαζί με ένα pick δευτέρου γύρου για το 2027 προερχόμενο από τη Μινεσότα και ένα ακόμα δευτέρου γύρου για το 2028 από τους Μπακς.

Ωστόσο οι Θάντερ δεν έχουν σκοπό να τον κρατήσουν. Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Θάντερ θα πληρώσουν 16.9 εκατομμύρια για να τον κάνουν waive. Με αυτόν τον τρόπο στην Οκλαχόμα μένουν πλέον 15 picks πρώτου γύρου και 22 picks δευτέρου γύρου έως το 2030!

ESPN Sources: The Houston Rockets are trading G Kevin Porter Jr., and two future second-round picks to the Oklahoma City Thunder — who are waiving Porter Jr., immediately. Thunder are sending the Rockets Victor Oladipo and Jeremiah Robinson-Earl in the transaction. pic.twitter.com/PBaHA0f5lW