Οι λεπτομέρειες από τον ξυλοδαρμό της Κάισερ Γκόντρεζικ από τον σύντροφό της και παίκτη των Χιούστον Ρόκετς, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είναι σοκαριστικές.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει συλληφθεί από τις αρχές, με κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, επίσης μπασκετμπολίστριας του WNBA Κάισερ Γκόντρεζικ.

Η είδηση για τη σύλληψη του παίκτη των Χιούστον Ρόκετς προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Και όσο οι ώρες περνούν, βγαίνουν στην επιφάνεια ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press, ο Πόρτερ φαίνεται να χτύπησε επαναλαμβανόμενες φορές με μπουνιές την Γκόντρεζικ στο πρόσωπο, της προκάλεσε ένα κόψιμο πάνω από το δεξί μάτι, ενώ είναι φανερές οι μώλωπες. Επίσης, ο Πόρτερ κατηγορείται ότι της έσφιξε το λαιμό, με αποτέλεσμα η ίδια να έχει δυσκολία στην αναπνοή της.

Παράλληλα, η Γκόντρεζικ φαίνεται να έχει υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου!

